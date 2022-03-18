Журналістка «Громадського» Вікторія Рощина, імовірно, потрапила у полон до окупантів

«Громадське» повідомляє, що їхня журналістка Вікторія Рощина, імовірно, потрапила в полон. Вона знімала відео і писала статті з гарячих точок на сході та півдні України усі дні російсько-української війни.

Зв’язок із нею редакція втратила 12 березня. Напередодні вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь.

«Як нам стало відомо від свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, на той момент журналістка перебувала в тимчасово окупованому Бердянську. 16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ рф», — повідомляє «Громадське».

Де зараз Рощина, невідомо. «Громадське» закликає українську та міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки.