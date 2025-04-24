Тіло журналістки Вікторії Рощиної, яку закатували в полоні РФ, повернули в Україну

В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яку була в російському полоні.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в інтервʼю «Цензор.НЕТ».

Тіло Вікторії Рощиної повернули під час репатріації наприкінці лютого 2025 року. Її ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи.

Журналістка потрапила в російський полон у серпні 2023 року, коли поїхала робити репортажі з окупованих Росією територій. Згодом стало відомо, що журналістку утримували в слідчому ізоляторі № 2 в Таганрозі, що в Ростовської області Росії. У жовтні 2024 року Міноборони РФ надіслало її батьку Володимиру Рощину листа про те, що Вікторія померла в полоні.

Розслідування «Слідства.Інфо», «Репортерів без кордонів», «Суспільного» й «Ґратів» встановило, що росіяни спочатку схопили Рощину й утримували в катівнях на окупованій території Запорізької області, а згодом перевезли в Таганрог. Рощину тримали в російських вʼязницях, не висунувши їй жодних звинувачень.

Журналістку утримували в окупованому Енергодарі, потім — у Мелітополі. Там Вікторію катували — на тілі журналістки були ножові рани, з якими вона прибула до СІЗО після утримання в окупації. Крім ножових порізів, росіяни також катували журналістку струмом. Із часом Вікторія почала стрімко худнути.

Полон і загибель Вікторії Рощиної

Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали 10 днів. Там журналістку змусили записати відео, що вона не звинувачує Росію.

За рік, 3 серпня 2023 року, Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях, звідки мала вести репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на звʼязок. У травні 2024 року Росія підтвердила, що знову утримує її в полоні.

10 жовтня стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це сталося — не повідомляли.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» розповів, що Україна вже мала домовленості про повернення Рощиної додому і найближчим часом вона мала повернутися в Україну.

Офіс генпрокурора 11 жовтня докваліфікував кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, додавши ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу країни — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.