Смерть журналістки Вікторії Рощиної. Офіс генпрокурора розслідує воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством

Через інформацію про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в РФ Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом її зникнення. Ще одна кваліфікація — воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Учора, 10 жовтня, у Росії заявили про смерть української журналістки Вікторії Рощиної — 3 серпня 2023 року вона зникла на тимчасово окупованих територіях, звідки мала зробити репортаж. У травні 2024 року РФ уперше підтвердила, що утримує її в полоні.

Рощина нібито померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це сталося — не повідомляли. Також невідомо, у якому статусі та навіщо перевозили Рощину.

У коментарі «Бабелю» представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Україна мала домовленості про повернення Рощиної додому. Вона мала повернутися найближчим часом.

Через повідомлення про смерть журналістки відкрите Офісом генпрокурора кримінальне провадження за фактом її зникнення (ч. 1. ст. 438 КК України) докваліфікували частиною 2 ст. 438 КК України — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.