Експертиза виявила ще кілька тілесних ушкоджень на тілі загиблої української журналістки Рощиної

Нова судово-медична експертиза тіла загиблої у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної виявила кілька тілесних ушкоджень, про які раніше не повідомляли.

Про це пише LIGA.net з посиланням на офіційну відповідь Офісу генерального прокурора.

Експертизу 9 липня провело Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоровʼя. Вона виявила, що Рощина мала травму шиї, переломи кісток, крововиливи в мʼякі тканини скроневої ділянки, правого плеча і гомілок, садно лівої стопи.

Попередня експертиза вказувала на крововиливи на різних частинах тіла і зламане ребро. Попри нові дані, причини смерті журналістки досі не вдалося встановити.

«На момент проведення експертизи тіло Рощиної перебуває у стані виражених трупних змін з порушенням структури тканин, що не дозволяє встановити причину смерті та повʼязати її з тілесними ушкодженнями», — повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Марʼяна Гайовська-Ковбасюк.

За словами Гайовської-Ковбасюк, результатів дослідження раніше відібраних французькими експертами біологічних зразків з тіла Рощиної ще немає. Вона додала, що тіло передали Україні у стані «глибокого замороження з ознаками муміфікації та гниття».

Полон і загибель Вікторії Рощиної

Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали 10 днів. Там журналістку змусили записати відео, що вона не звинувачує Росію.

За рік, 3 серпня 2023 року, Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях, звідки мала вести репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на звʼязок. У травні 2024 року Росія підтвердила, що знову тримає її в полоні.

10 жовтня стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це сталося — не повідомляли.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» розповів, що Україна вже мала домовленості про повернення Рощиної додому і найближчим часом вона мала повернутися в Україну.

Офіс генпрокурора 11 жовтня докваліфікував кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, додавши ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу країни — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Тіло Рощиної повернули в Україну наприкінці лютого 2025 року. Її ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. За даними Генпрокуратури, на тілі журналістки виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження. Через стан тіла визначити причину смерті не змогли.

Міжнародна організація Forbidden Stories зʼясувала, що тіло журналістки повернули без деяких внутрішніх органів. Імовірно, так хотіли приховати причину її смерті.

У травні Верховна Рада направила президенту прохання присвоїти Вікторії Рощиній звання Герой України.