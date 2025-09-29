Президент Фінляндії відповів, чи віддасть наказ негайно збивати російські обʼєкти в повітряному просторі країни

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не буде віддавати наказ на негайне збиття об’єктів, які порушуватимуть повітряний простір його країни, зазначивши, що це «мають вирішувати військові».

Про це він сказав в інтервʼю CNN, коментуючи нещодавній заклик президента США Дональда Трампа збивати російські літаки в повітряному просторі НАТО.

«Ні. У нас є протоколи… Отже, в основному, спочатку ми перевіряємо, потім оголошуємо, а потім ВПС вирішують, що потрібно робити», — пояснив він.

Стубб також додав, що у відносинах з Росією потрібно застосовувати підхід «батога і пряника».

«Спочатку ми спробували пряник, а тепер президент Трамп показує батіг. І я вважаю, що заява про збиття дронів є частиною цього», — сказав він.

За словами фінського лідера, російський диктатор Володимир Путін реалізує двосторонню стратегію: звичайну війну в Україні та гібридну війну на Заході.

«У таких ситуаціях ми маємо зробити дві речі: по-перше, зберігати спокій. По-друге, зміцнювати оборону, щоб це не повторилося. Головне — не реагувати надто бурхливо», — сказав він.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.

Уламки безпілотників також знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.

Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин.

23 вересня головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали на чотири години через дрони. Цей інцидент Данія назвала найсерйознішим нападом на її критично важливу інфраструктуру і повʼязала його із серією вторгнень російських безпілотників та іншими порушеннями по всій Європі. Тієї ж ночі дрони фіксували над головним аеропортом Норвегії.

У ніч проти 26 вересня невідомі дрони помітили над німецькою землею Шлезвіг-Гольштайн — вона межує з Данією. Тоді ж дрони фіксували неподалік від бази ВМС Швеції. На тлі цього у Німеччині оголосили про створення нового Центру захисту від дронів.

27 вересня Литва, Данія і Фінляндія також повідомили про фіксування невідомих дронів у їхньому повітряному просторі. У Фінляндії невідомий запустив дрон над електростанцією Валаяскоскі в Рованіємі. У Данії дрони фіксували над кількома об’єктами Збройних сил. А в Литві три дрони літали біля аеропорту Вільнюсу.

28 вересня біля військових обʼєктів Данії знову фіксували невідомі дрони. Того ж дня у Норвегії через невідомі дрони ввечері рейси кількох літаків вимушено змінили маршрути.

Автор: Юлія Завадська