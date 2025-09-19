«Яйця по 17 грн». НАБУ завершило слідство у справі про розкрадання коштів на продуктах для армії

Правоохоронці оголосили про завершення розслідування у справі про розкрадання державних коштів під час закупівель продуктів для Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, схема виглядала так: упродовж 2022—2023 років забезпечення армії продуктами відбувалось через закупівлю так званих комплектів продуктів. Це передбачало можливість замовляти продукти за затвердженим каталогом, найбільш уживані, як-от овочі, крупи, мʼясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решту ж, на кшталт спецій, желатину або ягід, замовляли зрідка або ніколи.

Ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня або абрикоси взимку).

На перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картоплю, яку постачали тисячами тонн, реалізовували втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовляли, коштували копійки.

За даними експертиз, дві компанії-постачальниці, що належать одній власниці, незаконно отримали понад 733 мільйони гривень прибутку. Частину цих коштів вивели під виглядом дивідендів і «фінансової допомоги» іншим компаніям, а згодом могли використати для купівлі готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

Після початку досудового розслідування в січні 2023 року та публікацій у медіа, зокрема про закупівлі яєць по 17 гривень за штуку, фігуранти зменшили ціни на 11 продуктів, які мають найбільший попит. Це дозволило зекономити для державного бюджету 788 мільйонів гривень.

Матеріали розслідування щодо інших договорів, укладених у цей період, виділили в окреме провадження, розслідування в якому триває. Крім того, НАБУ і САП вживають заходів, щоб встановити інших причетних, зокрема з-поміж посадовців Міноборони.

Що передувало

На початку січня 2023 року довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів за нібито завищеними в кілька разів цінами (зокрема йшлося про яйця по 17 гривень за штуку). На тлі цього Міноборони вирішило публікувати інформацію про контракти на закупівлі на своєму сайті та звіряти ціни з ринковими.

Наприкінці січня заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Згодом стало відомо, що він разом із тодішнім керівником департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богданом Хмельницьким фігурує у справі про розкрадання мільярда гривень з бюджету.

2 квітня 2025 року в НАБУ повідомили, що у справі про «яйця за 17 гривень» виявили збитків на 733 мільйони гривень. Правоохоронці оголосили підозру Хмельницькому, власниці компаній-постачальниць Тетяні Глиняній, двом керівникам компаній-постачальниць та фізичній особі.