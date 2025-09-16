Канал «Рада» відновив трансляції засідань парламенту

Верховна Рада 16 вересня відновила прямі трансляції своїх засідань — вони проходять на парламентському телеканалі «Рада».

Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. Також журналісти не мали доступу для роботи в будівлі Верховної Ради — знову пускати їх почали у травні 2024 року.

А в січні 2025 року відновили трансляцію засідань комітетів Ради, однак не самого парламенту.

Громадські організації та медіа 28 липня звернулися до парламенту з вимогою відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі «Рада» і завчасно публікувати порядок денний.

До Верховної Ради України 29 липня внесли постанову № 1963027, яка передбачає повернення прямих трансляцій засідань. Рада знову буде відкритим майданчиком для українців, щойно «відпадуть безпекові ситуації», казав після цього голова парламенту Руслан Стефанчук.

Єдиний раз пряму трансляцію засідання Верховної Ради після початку повномасштабного вторгнення провели 31 липня — у день голосування парламенту за повернення незалежності САП і НАБУ.