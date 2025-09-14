Вторгнення російських дронів у Польщу, зникнення білоруського політвʼязня Статкевича і революція покоління Z у Непалі. Головне за тиждень

Цього тижня російські дрони масово вторглися в повітряний простір Польщі, в Непалі молодь скинула уряд і обрала новий у Discord, а в Сполучених Штатах застрелили ультраправого активіста Чарлі Кірка.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Відновлення трансляцій Верховної Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову № 13719, яка відновлює прямі трансляції засідань парламенту. Постанову ухвалили 4 вересня. Її підтримали 266 депутатів.

Наступне пленарне засідання Верховної Ради вже транслюватиме телеканал «Рада». Воно відбудеться у вівторок, 16 вересня.

Атака Ізраїлю по Катару

Близько 16:00 9 вересня Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали авіаудару по керівництву ХАМАС у столиці Катару Досі. Керівництво ХАМАС зустрілося, щоб обговорити останню пропозицію президента США Трампа щодо завершення бойових дій. Через атаку ніхто із намічених цілей не загинув.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп дуже засмучений через місце атаки, але сподівається, що «інцидент стане можливістю для миру». У Катарі розміщується Центральне командування Міноборони США, в чию відповідальність входять Близький Схід і Центральна Азія.

Вторгнення російських дронів у Польщу

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони — під час атаки Росії на Україну. Це було вперше, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. Їй допомагали союзники по НАТО, зокрема Нідерланди.

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Уперше дрони залетіли не з України, «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а з території Білорусі. Польська влада назвала інцидент «актом агресії».

Соцмережі

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте і головнокомандувач Альянсу Алексус Грінкевич анонсували початок у Польщі операції «Східний вартовий». Вона передбачає залучення різних видів техніки сухопутних і повітряних сил.