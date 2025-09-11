Деякі звільнені білоруські політв’язні відмовляються виїжджати з країни

Після зустрічі зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 52 політичних в’язні. Деякі звільнені не планують залишати Білорусь.

Про це пишуть білоруські видання «Еўрарадыё» та «Белсат».

Примусово залишати Білорусь відмовляються:

один із лідерів опозиції та колишній кандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич;

активіст руху «Європейська Білорусь» Максим Вінярський;

філософ і методолог Володимир Мацкевич;

профспілковий активіст Геннадій Фединич.

Білоруські політики зазначили, що звільнення із в’язниці з подальшим видворенням з країни — це депортація, що за статтею 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду є злочином проти людства. Хоча Білорусь не підписувала Римський статут, до нього приєдналася Литва, куди колишніх політвʼязнів хотіли вивезти.