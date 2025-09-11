США знімають санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа»

Президент США Дональд Трамп наказав негайно зняти санкції з білоруської державної авіакомпанії «Белавіа».

Про це передають пропагандистські білоруські медіа з посиланням на слова спецпредставника президента США Дональда Трампа Джона Коула, який прибув з візитом до Мінська.

«Хочу абсолютно офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з «Белавіа». Це офіційно. У мене була зустріч з Президентом Трампом, в якій брали участь ще кілька десятків людей. Це рішення було ухвалено Президентом, який сказав: «Зробіть це негайно»», — заявив представник Трампа.

З його слів, США «дуже хочуть нормалізувати відносини з Білоруссю», а також він зазначив, що зняття санкцій з «Белавіа» — це тільки початок.

Під час розмови Джон Коул згадав те, що перед зустріччю з Путіним на Алясці Трамп у літаку «продуктивну» розмову по телефону з Лукашенко.

Крім того, президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що сьогодні Білорусь відпустила 52 політичних вʼязні із західних країн, із них 6 — литовці. Серед звільнених є опозиційні діячі, журналісти та учасники протестів. Науседа подякував Трампу за участь у переговорах щодо звільнення політвʼязнів.