Прем’єр Непалу подав у відставку на тлі масових протестів у країні

Прем’єр-міністр Непалу К. П. Шарма Олі подав у відставку на тлі масових протестів у країні. Її вже прийняв президент.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на його помічника. Видання India Today теж пише про відставку.

У своїй заяві про відставку Олі заявив, що йде у відставку, «щоб сприяти вирішенню проблеми та допомогти її вирішити політично».

До цього джерела India Today казали про те, що премʼєр звернувся до начальника армії Непалу і просив військової допомоги, щоб контролювати погіршення ситуації та щоб він міг безпечно покинути свою резиденцію.

На що командувач армії заявив, що військові можуть стабілізувати ситуацію лише за умови, що премʼєр-міністр відмовиться від влади.

Також у відставку пішов міністр водопостачання, який сказав, що він не придатний до служби в уряді після інциденту, в якому 19 людей загинули під час протесту 8 вересня.

На тлі протестів 21 член парламенту від партії Раштрія Сватантра вирішили піти у відставку. Партія з самого початку підтримувала протестний рух, а тепер закликає до розпуску парламенту та нових виборів.

Шехар Койрала з Непальського конгресу закликав міністрів зі своєї фракції піти у відставку з уряду,

У Непалі розпочалася евакуація топпосадовців

Протестувальники 9 вересня підпалили будівлю парламенту, будинки кількох міністрів, включаючи премʼєр-міністра та президента та готель Hilton у Катманду, який належить одному з лідерів правлячої партії. Протестувальники також пошкодили Верховний суд та офіс Генерального прокурора Непалу, а міністра фінансів побили міністра фінансів.

Крім того, мітингувальники увірвалися в штаб-квартиру Комуністичної партії та зірвали емблему з серпом і молотом. Рух, який очолює молодь, посилюється, щоб повалити комуністичний режим.

India Today зазначає, що міністрів евакуюють з їхніх офіційних резиденцій до аеропорту армійськими гелікоптерами. Приблизно десять гелікоптерів вилетіли з міністерської резиденції Бхайсепаті до міжнародного аеропорту Трібхуван у рамках евакуації урядовців.

Протестувальники в соцмережах закликають запускати феєрверки, дрони тощо, щоб перешкоджати літакам.

Відомо, що міжнародний аеропорт Трібхуван закрили, а всі рейси скасували. Понад 300 військовослужбовців розмістили в аеропорту. Вертольоти армії Непалу активно здійснюють рейси в цей район і назад.

Водночас літаки мають проблеми з посадкою. Серед них — Airbus A319 авіакомпанії Himalaya Airlines, яким раніше користувався прем’єр-міністр К. П. Шарма Олі для поїздки до Пекіна. Рейси Indigo та Air India з Делі теж чекають дозволу на посадку.

Нещодавно з Катманду вилетіли лише два літаки: Thai Airways до Бангкока та китайський рейс до Гуанчжоу.

Що передувало

Уряд Непалу 7 вересня вирішив заблокувати доступ до 26 соціальних мереж, зокрема Facebook, Instagram і YouTube. Рішення викликало невдоволення серед молоді. Через це та роздратування корупцією люди вийшли на протести.

Вже 8 вересня через заворушення загинули щонайменше 19 людей. А наступного дня, 9 вересня, стало відомо, що Непал скасував заборону на використання соціальних мереж. Проте протести тривають.

Новина доповнюється