У Непалі молодь протестує проти заборони соцмереж. Загинуло щонайменше 19 людей

У Непалі 8 вересня внаслідок заворушень загинули щонайменше 19 людей. Поліція столиці Катмандду застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти мітингувальників, які намагалися взяти штурмом парламент, обурені блокуванням соціальних мереж і корупцією.

Про це пише Reuters.

За словами місцевого чиновника, деякі з протестувальників, переважно молодь, прорвали барикаду перед парламентським комплексом у Катманду. Вони також підпалили машину швидкої та кидали предмети в шеренги поліції.

Проходячи маршем по Катманду, багато хто ніс прапори і плакати з гаслами «Зупинити корупцію, а не соціальні мережі», «Скасувати заборону на соціальні мережі» та «Молодь проти корупції».

Організатори протестів, які поширилися на інші міста гімалайської країни, назвали їх «демонстраціями покоління Z». Вони кажуть, що протести відображають, як сильно розчарована молодь бездіяльністю уряду щодо боротьби з корупцією та розширення економічних можливостей.

Поліція отримала наказ використовувати водомети, кийки та гумові кулі для стримування натовпу, а армію розгорнули в зоні парламенту для посилення правоохоронців. Комендантську годину, яка діятиме до 22:00 за місцевим часом, поширили на район Сінгха Дурбар у Катманду, де розташовані офіс премʼєр-міністра та інші урядові будівлі.

«Поліція стріляла без розбору. [Вони] вистрілили, кулі в мене не попали, але влучили в друга, який стояв позаду мене. Йому влучили в руку», — сказав один із протестувальників інформаційному агентству ANI.

Понад 100 травмованих людей, включаючи 28 поліцейських, звернулися по медичну допомогу. Протестувальники перевозили поранених до лікарні на мотоциклах.

Рішення уряду заблокувати доступ до 26 соціальних мереж, зокрема Facebook, Instagram і YouTube, обурило молодь. Близько 90% з 30 мільйонів жителів Непалу користуються інтернетом.

Чиновники заявили, що запровадили заборону, оскільки платформи не зареєструвалися в органах влади — в межах боротьби зі зловживаннями. Серед них фальшиві облікові записи в соціальних мережах, що використовуються для поширення мови ворожнечі та фейкових новин, а також для шахрайства.