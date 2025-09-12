НАТО запустило місію «Східний вартовий», щоб посилити оборону від Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що 12 вересня Альянс розпочав нову місію, щоб посилити східний фланг Європи.
Про це пише Reuters.
«Це безрозсудно та неприйнятно. Ми не можемо допустити, щоб російські безпілотники входили в повітряний простір союзників», — сказав Рютте, оголошуючи операцію «Східний вартовий».
Місія передбачає залучення різних засобів сухопутних і повітряних сил. За словами Рютте, союзники, включно з Данією, Францією, Великою Британією та Німеччиною, уже взяли на себе зобовʼязання щодо участі в місії. Інші союзники теж планують приєднатися. Головнокомандувач НАТО Алексус Грінкевич заявив, що НАТО захищатиме кожен сантиметр території Альянсу.
- Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.
- Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Уперше дрони залетіли не з України, «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а з території Білорусі. Польська влада назвала інцидент «актом агресії».
- Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.