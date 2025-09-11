Bloomberg: після вторгнення російських дронів Польща просить у НАТО більше систем ППО

Після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі країна звернулася до НАТО по додаткові системи ППО та технології протидії дронам.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, Польща вже проводить закриті консультації з партнерами по НАТО щодо додаткової допомоги.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країні потрібні комплекси Patriot, адже дрони — це не єдина загроза з боку Росії. За його словами, Польща потребує також «стіни проти дронів».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що отримав конкретні пропозиції щодо зміцнення польської системи ППО від лідерів Франції, Великої Британії, України, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Проте Bloomberg підкреслює, що союзникам може бути складно постачати до Польщі більш досконалі системи ППО, такі як Patriot. Заступник міністра оборони Німеччини Єнс Плетнер зазначив, що зараз ці системи найбільше потрібні Україні. Утім, за його словами, це не означає відмови від відповідальності щодо захисту НАТО.

Російські дрони вперше збивали над Польщею

Під час атаки Росії на Україну вночі 10 вересня дрони залетіли до Польщі — проти них застосували зброю з літаків. Це вперше, коли польська авіація збивала безпілотники, що порушили повітряний простір країни. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Уперше дрони залетіли не з України, «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а з території Білорусі. Польська влада назвала інцидент «актом агресії».

Польське видання Polsat News пише, що у Вириках Люблінського воєводства уламки одного з безпілотників влучили в житловий будинок і пошкодили дах будівлі та автомобіль. Люди не постраждали.

Речниця МВС Польщі Кароліна Галецька каже, що станом на 11:00 вже знайшли уламки семи дронів і ракети «невідомого походження», а згодом виявили 16 російських безпілотників.

Reuters із посиланням на джерело в НАТО писало, що Альянс не розглядає вторгнення дронів на територію Польщі як напад.

Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.