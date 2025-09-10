У Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників

Уламки вже 16 дронів знайшли на території Польщі після нічного нальоту з боку Росії.

Про це повідомляє польське медіа RMF 24.

Один із безпілотників упав на територію підрозділу Військ територіальної оборони у населеному пункті Нове-Място-над-Пилицею — неподалік від Варшави. За даними медіа, тут упав дрон-імітатор «Гербера», він не завдав жодної шкоди.

Про ще одну локацію падіння дрона польське МВС поінформувало ввечері 10 вересня. Це місто Чижув у Буському повіті (Свентокшиське воєводство). У цьому ж воєводстві безпілотники також знайшли розбитими в полі у Собутці та в Смикові.

Уламки дрона знайшли також у селі Бихавка Третя біля Любліна. Там через падіння безпілотника пошкоджено дах господарської будівлі.

Загалом дрони знайшли у Люблінському, Лодзинському, Вармінсько-Мазурському, Мазовецькому та Свентокшиському воєводствах.