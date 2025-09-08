Головком Сирський розповів, скільки території Сили оборони звільнили в серпні

Попри трикратну перевагу росіян у людях та техніці українські Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 км² території та звільнили низку населених пунктів.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Наприклад, на Добропільському напрямку, де армія РФ створила наступальне угруповання, росіяни захопили 13,5 км², але втратили вони 25,5 км². На Покровському напрямку їхній здобуток — 5 км², тоді як українські війська відновили контроль над 26 км².
Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському відбили 4 км².
Головком зазначив, що росіяни застосовують тактику «повзучого» просування малими піхотними групами, намагаються просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень.
Крім того, у серпні Сили оборони засобами Deep Strike атакували 60 цілей на території Росії. Це дозволило послабити спроможності РФ з виробництва пально-мастильних матеріалів для армії, їхньої авіаційної зброї, ракет та БпЛА, комплексів ППО, порушено функціонування транспортної системи.
Загалом українські дрони протягом минулого місяця поцілили понад 67 тисяч об’єктів противника. А ефективність атак за програмою Middle Strike зросла на 25%.
Лише за серпень втрати росіян склали 28 790 військових. А з початку 2025 року було ліквідовано та поранено 297 350 російських загарбників.
Сирський додав, що серпень також став місяцем організаційних змін у Збройних силах. Завершується перехід на корпусну систему, армійські корпуси набувають їхніх повноважень, приймають комплекти військ та смуги відповідальності.
- На початку серпня Сили оборони звільнили від росіян низку населених пунктів на Сумщині.
- 21 серпня стало відомо про звільнення частини села Товсте на Донеччині, 24 серпня — про звільнення ще трьох сіл на Донеччині — Михайлівки, Зеленого Гаю та Володимирівки. Того ж дня стало відомо про деокупацію Новомихайлівки.