ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині

Збройні сили України звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 12 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, у двох точках українські військові вийшли на кордон з РФ: «Зранку мені доповіли Апостол [Олег Апостол — командувач Десантно-штурмових військ] і Сирський [Олександр Сирський — головнокомандувач ЗСУ]. Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону».

Скриншот DeepState

За кілька днів до заяв президента, 10 серпня, стало відомо, що Сили оборони України звільнили й повністю зачистили від росіян населений пункт Безсалівка Сумської області. А 27 липня офіційно повідомили, що українські військові звільнили село Кіндратівка на Сумщині. У середині червня на Сумщині відбили Андріївку — сусіднє з Кіндратівкою село.