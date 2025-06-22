Сирський: Сили оборони відбили Андріївку на Сумщині й просунулися в Юнаківці. На Курщині контролюють близько 90 км²

Українські війська змогли відбити Андріївку на Сумщині й за тиждень просунулися в Юнаківці від 200 до 700 метрів. На Курщині в Глушковському районі контролюють близько 90 км².

Про це журналістам 21 червня повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, передає кореспондентка «Бабеля».

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За його словами, росіяни намагалися просунутися на Сумщині й вели наступальні дії по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка, але наразі ці дії вдалося зупинити.

«За цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів… Ми контролюємо близько 90 км² території Глушковського району Курської області РФ, і це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника», — зазначив Сирський.

Він додав, що українським угрупованням там керує бригадний генерал Олег Апостол, який був призначений на посаду командувача Десантно-штурмових військ. «Керує достатньо вдало», — зазначив Сирський.

Головнокомандувач вважає, що дії українських сил у Глушковському районі зірвали плани росіян. За його словами, у квітні 2025 року російські частини — близько 60 тисяч людей (в тому числі дві десантно-штурмові дивізії, десантно-штурмові бригади, бригади морської піхоти) — отримали завдання поповнити угруповання на Покровському, Торецькому, Лиманському, Запорізькому, Херсонському напрямках, щоб збільшити темп ворожого наступу.

«Але наші активні дії в Глушковському районі Курської області РФ зірвали ці плани. В результаті ці частини не передислокувалися на інші напрямки. Одна з бригад, яка вже рухалася на Покровський напрямок, повернулася знову на Курський напрямок», — зазначив Сирський і додав, що зараз близько 10 тисяч російських військових ведуть бойові дії саме в Глушковському районі, на російській території.

Тож російські угруповання мають інші завдання. Угруповання загальною чисельністю близько 50 тисяч людей досі зосереджене на Північно-Слобожанському напрямку.