ЗСУ звільнили більшу частину села Товсте на Донеччині

Українські військові повернули під свій контроль більшу частину села Товсте Донецької області. Там розгорнули український прапор.

Про це повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро».

Операцію з деокупації населеного пункту проводили захисники 5 окремої важкої механізованої бригади.

Командування зазначає, що цього вдалося досягти завдяки «сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків».

Село Товсте (раніше Толстой) розташоване приблизно за 7 км від адміністративної межі з Дніпропетровською областю.

Як видно на карті DeepState, станом на 21 серпня воно частково окуповане російськими військами.