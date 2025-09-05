WSJ: Європа готується надіслати в Україну дві сухопутні групи в межах гарантій безпеки

За словами джерела, у плані враховані пропозиції деяких американських генералів, які брали участь в обговореннях. Серед них був і головнокомандувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич.

Поточний план вже зобовʼязує відправити понад 10 тисяч військовослужбовців. Повітряне патрулювання неба здійснюватимуть повітряні сили, що базуються за межами України.

План включає дві групи сухопутних військ: одну для навчання і допомоги українським військовим, а другу — окремі сили підтримки, щоб перешкодити майбутньому російському вторгненню.

Про це пише WSJ з посиланням на європейського дипломата.

Саміт відбувся в четвер, 4 вересня, в Парижі в гібридному форматі. Його ініціювали лідери Великої Британії і Франції Кір Стармер і Емманюель Макрон.

Гарантії безпеки для України

На перемовинах у Вашингтоні за участі Трампа, Зеленського і низки європейських лідерів 18 серпня питання гарантій української безпеки було ключовим. Зокрема, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

WSJ також писало, що саме Рубіо може очолити робочу групу, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України. Вона складатиметься з радників з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії безпеки міститимуть такі компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.

Джерела Bloomberg також повідомляли, що близько 10 країн готові направити свої сили в Україну як гарантію безпеки в межах майбутньої мирної угоди. Зокрема, Велика Британія та Франція готові відправити сотні своїх солдатів, яких розмістять в Україні, але подалі від фронту.

Дональд Трамп 20 серпня заявляв, що Вашингтон готовий надати авіаційну підтримку Україні, якщо потенційну мирну угоду з Росією укладуть.

Financial Times з посиланням на джерела описувало попередній план гарантій безпеки для України. Він включає три лінії оборони: демілітаризовану зону, яку могли б патрулювати нейтральні миротворчі сили з третьої країни; лінію оборони за нею, яку б патрулювали українські війська; третій рубіж, де розташовувалися б європейські стримувальні сили за тилової підтримки США.

А наприкінці серпня The Telegraf писав, що Трамп обговорює можливість розгорнути в Україні американські приватні військові компанії. Вони могли б будувати фронтові укріплення та військові бази, а також захищати американський бізнес в Україні.