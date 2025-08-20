Bloomberg: Близько 10 країн готові направити свої сили в Україну як гарантію безпеки

Близько 10 країн готові направити свої сили в Україну як гарантію безпеки в рамках майбутньої мирної угоди. Зокрема, Велика Британія та Франція готові відправити сотні своїх солдатів, яких розмістять в Україні, але подалі від фронту.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Агентство пише, що європейські чиновники у питаннях гарантій безпеки для України 19 серпня зосередилися на плані відправки британських і французьких військових в Україну. Зокрема, йшлося про кількість і розміщення особового складу.

У заяві британського уряду йдеться про те, що європейські військові «найближчими днями» зустрінуться з американськими колегами, щоб напрацювати «надійні гарантії безпеки та підготуватися до розгортання сил для підтримки, якщо бойові дії припиняться».

Джерела Bloomberg кажуть, що у цих переговорах візьмуть участь головнокомандувач НАТО в Європі та начальники оборонних відомств країн-членів.

Першим етапом пакету гарантій має стати зміцнення української армії через навчання і підкріплення, кажуть співрозмовники. Ці сили підтримуватиме багатонаціональний контингент, переважно з європейських військових.

Водночас характер підтримки з боку США досі лишається не зовсім зрозумілим. Трамп виключив можливість розмістити американські війська на території України, але сказав, що Вашингтон готовий надати авіаційну підтримку у разі мирної угоди. Президент США не уточнив, що саме він має на увазі.

«Коли йдеться про безпеку, вони готові відправити людей на місце. Ми готові допомогти їм іншими речами, особливо з повітря, бо в нас є те, чого більше немає ні в кого. Але я не думаю, що це буде проблемою», — сказав Трамп в інтерв’ю Fox News.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта сказав журналістам, що умови гарантій узгодять «найближчими днями, бажано цього тижня».

Гарантії безпеки для України

На перемовинах у Вашингтоні за участі Трампа, Зеленського і низки європейських лідерів 18 серпня питання гарантій української безпеки було ключовим. Зокрема, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

WSJ також писало, що саме Рубіо може очолити робочу групу, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України. Вона складатиметься з радників з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії безпеки міститимуть такі компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.