The Telegraf: Трамп хоче розгорнути в Україні американські приватні військові компанії

Президент США Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками, щоб залучити приватних американських військових підрядників до гарантій безпеки в Україні. Цей план розробляють як обхідний шлях після того, як Трамп пообіцяв, що американські війська не розмістять в Україні.

Про це пише The Telegraf з посиланням на джерела.

План обговорюють разом з іншими гарантіями безпеки, які розробила «Коаліція охочих» на чолі з Великою Британією і Францією. Остаточні деталі, які включають патрулювання повітряного простору, навчання та місії ВМС у Чорному морі, можуть оголосити вже вихідними 30—31 серпня.

Основна стратегія запобігання війні в майбутньому — надалі перетворювати Збройні сили України на основний фактор стримування. За планом українські війська захищатимуть посилений кордон на передовій. Вони будуть переозброєні та навчені європейськими союзниками по НАТО.