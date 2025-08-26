FT: Гарантії безпеки для України — США готові надати розвідувальні можливості та координацію бойових дій

США заявляють, що готові надати розвідувальні можливості, координацію бойових дій та взяти участь у європейській системі протиповітряної оборони у будь-якому західному механізмі безпеки для України.

Про це пише Financial Times із посиланням на чотирьох європейських та українських посадовців, знайомих з ходом перемовин.

Президент США Дональд Трамп 18 серпня на зустрічі у Білому домі заявив, що США будуть залучені до гарантій безпеки для України. Відтоді американські високопосадовці у численних розмовах із європейськими колегами заявляли, що Вашингтон готовий надати «стратегічні можливості», включно з розвідкою, системами управління і контролю та засобами протиповітряної оборони для забезпечення будь-якого європейського контингенту на місці.

«Коаліція охочих», яку очолюють Велика Британія та Франція, пообіцяла захищати повоєнну Україну від будь-якої майбутньої російської агресії. Але європейські чиновники приватно визнають, що будь-яке розгортання можливе лише за підтримки США.

Американська пропозиція, озвучена під час серії зустрічей між радниками з нацбезпеки та військовим керівництвом США і провідних європейських країн, залежить від того, чи погодяться європейські столиці відправити до України десятки тисяч військових. Її все ще можуть відкликати.

США, як і раніше, виступають проти відправки власних військових до України. Деякі представники адміністрації Трампа, включно з міністром оборони Пітом Гегсетом, скептично ставляться до будь-якої участі у повоєнних гарантіях, остерігаючись, що це може втягнути США у нову війну.

Країну Заходу намітили попередній план. Він включає:

демілітаризовану зону, яку могли б патрулювати нейтральні миротворчі сили з третьої країни, погодженої Україною та Росією;

значно потужнішу лінію оборони за демілітаризованою зоною. Її могли б утримувати українські війська, озброєні та навчені військовими НАТО;

третій рубіж оборони, де розташовувались би європейські стримувальні сили. Він передбачає тилову підтримку США.

Утім, навіть за умови можливої підтримки США громадськість і політики у багатьох європейських країнах і далі непокояться стосовно перспектив відправки військ до України.