Підрив «Північних потоків»: італійський суд відклав екстрадицію українського громадянина

Апеляційний суд Болоньї відклав д0 9 вересня рішення щодо запиту Німеччини про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова, колишнього капітана української армії, заарештованого 20 серпня. Його звинувачують в участі в диверсії газопроводів «Північний потік 1» і «Північний потік 2» у Балтійському морі у вересні 2022 року.

Про це пише місцеве медіа Bologna Today.

Після більше ніж пʼятигодинного слухання судді задовольнили клопотання захисту, який представляє адвокат Ніколо Канестріні, про розслідування умов утримання у німецьких вʼязницях. Генеральна прокуратура, яка спочатку підтримувала екстрадицію, зрештою також закликала до подальшого вивчення питання.

Канестріні посилався на принцип функціонального імунітету. За ним дії, скоєні у воєнний час від імені держави, не підлягають переслідуванню. Він також нагадав, що в Данії аналогічне розслідування закрили, і це, відповідно до Шенгенських угод, може мати наслідки і для справи Кузнєцова.

Також у центрі дебатів перебуває так званий принцип прапора, що запобігає переслідуванню іноземного солдата за дії, скоєні під час виконання службових обовʼязків. Його вже застосовували в справі Ніколо Каліпарі 2008 року. Тоді американські солдати, ймовірно, випадково вбили в Іраку генерала італійської поліції. Жодного американського військовослужбовця не притягнули до відповідальності.

За словами захисту, екстрадиція створює серйозні ризики порушення основних прав, зокрема, може призвести до несправедливого судового розгляду та умов утримання у вʼязниці, що принижують людську гідність. Національне агентство з питань запобігання катуванням повідомляло про випадки переповнених вʼязниць у Німеччині, коли увʼязнених змушують спати на матрацах на підлозі, у камерах без вікон і пристібають їх металевими ланцюгами.