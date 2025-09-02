НАБУ оголосило підозру генералу СБУ Вітюку. У Службі безпеки зреагували

Національне антикорупційне бюро оголосило підозру в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні ексначальнику Департаменту кібербезпеки СБУ бригадному генералу Іллі Вітюку.

За даними правоохоронців, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн і оформив її на члена сім’ї (раніше журналісти повідомляли, що це дружина Вітюка). Водночас за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП — від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги. Слідчі встановили, що на рахунки ФОП дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних і консалтингових послуг. Проте були вони від людини, яку підозрюють у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» в складі злочинної організованої групи.

НАБУ

У Службі безпеки зреагували на звинувачення. Там заявили, що сприймають дії НАБУ і САП як відповідь на те, що СБУ в липні затримала кількох співробітників антикорупційного бюро за підозрою в торгівлі з РФ.

У СБУ зазначають, що антикорупційні органи не змогли зібрати достатню доказову базу в справі Вітюка, який з початку повномасштабного вторгнення став на захист Києва, а потім брав активну участь у діяльності Сил оборони України.