«Слідство.Інфо»: Керівник департаменту СБУ Ілля Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку «Беркуту»

Очільник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України, бригадний генерал Ілля Вітюк 20 лютого 2014 року знімав, як бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» розстрілювали протестувальників на Майдані в Києві під час Революції гідності.
Про це пише проєкт розслідувачів «Слідство.Інфо». Журналісти зазначають, що інформацію їм підтвердили в Офісі генерального прокурора, а також колишній керівник департаменту розслідувань злочинів Майдану Сергій Горбатюк.
«На одному з відео на 3 хвилині 10 секунд зі сторони «Беркуту», а саме на розі вулиць Банкова та Інститутська, з’являється чоловік у цивільному одязі і темній шапці. Він знімає на свій телефон, як працівники спецпідрозділу «Беркут» стріляють у мітингувальників», — йдеться в матеріалі.
Журналісти звернулися до Офісу генпрокурора з питанням, хто ця людина, і їм відповіли, що чоловік на відео — співробітник СБУ. Його допитали як свідка, але корисної інформації для слідства від нього не отримали.
Горбатюк журналістам сказав, що на відео Ілля Вітюк, який у той час був оперативним співробітником СБУ. При цьому він не надав слідству запис з телефону — він сказав, що телефон у нього вкрали в спортзалі, а саме відео з Інститутської він видалив ще до крадіжки.
Вітюка допитали аж у 2019 році. Сам він за всі ці роки до слідчих не звернувся, хоча за законом мав це зробити.
- 20 лютого 2014 року під час сутичок з міліцією на вулиці Інститутській у столиці загинули 48 людей, ще понад 150 отримали поранення. Більшість загинула від стрілецької зброї, яку застосували правоохоронці.
- Іллею Вітюком не вперше цікавляться журналісти. 5 квітня 2024 року журналісти «Слідство.Інфо» випустили розслідування, у якому йшлося, що родина Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю.
- Після цього агенція журналістських розслідувань заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому журналісту Шульгату за вказівкою працівника СБУ. У такий спосіб спецслужбовці нібито хотіли «покарати» розслідувача. Журналісти впевнені, що за цим стояв Вітюк.
- СБУ після цього почала перевірку, а Вітюка відсторонили та відправили на фронт. Командування Сухопутних військ почало перевіряти двох військкомів, які намагались вручити журналісту повістку.