Голова СБУ відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Вітюка на час перевірки

Голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обовʼязків після розслідування журналістів «Слідства. Інфо».

Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна у пресслужбі СБУ.

На час проведення перевірок Вітюк проходитиме службу на фронті, де виконуватиме спецзавдання разом з «Альфою».

«Наразі він відряджений до підрозділу, сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань», — повідомили у пресслужбі.

Розслідування «Слідства.Інфо»

Журналіст «Слідства.Інфо» Євгеній Шульгат 4 квітня оприлюднив розслідування про те, що дружина очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру у столичному житловому комплексі преміум-класу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень, хоча її ринкова її вартість перевищує 20 мільйонів.

«Слідство.Інфо» каже, що офіційного заробітку на цю квартиру Вітюку не вистачило б. Водночас його дружина Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. В СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

Після цього агенція журналістських розслідувань заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому журналісту Шульгату за вказівкою працівника СБУ. У такий спосіб спецслужбовці нібито хотіли «покарати» розслідувача.

У пресслужбі СБУ сказали, що перевіряють цю інформацію спільно з Міноборони та Генштабом ЗСУ. Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом інциденту. У командуванні Сухопутних військ заявили, що проводять службову перевірку, щоб встановити всі обставини події. Службову перевірку доручив провести й головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.