Працівник СБУ міг давати вказівки представникам ТЦК вручити повістку журналісту «Слідство.Інфо»

Агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» підозрює, що працівник Служби безпеки України давав вказівку представникам одного зі столичних територіальних центрів комплектування вручити повістку їхньому журналісту Євгенію Шульгату.

Редакція і сам журналіст вважають, що це помста за матеріал-розслідування про елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Агенція пише, що Шульгата 1 квітня зустріли представники Солом’янського ТЦК в Оболонському районі біля супермаркету приблизно о 21:15. Вони звернулися до нього на імʼя і прізвище та знали його в обличчя. Військовослужбовці казали, що нещодавно Євгенію виповнилося 27 років і він не прийшов до ТЦК оновити дані. Шульгат зняв розмову із ними на телефон, але повістки не взяв. Військовослужбовці пішли, зауваживши, що фіксують відмову від повістки.

У цей час Шульгат працював над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка, яке вийшло 4 квітня. Він запідозрив, що його зупинили в супермаркеті саме через розслідування.

Журналісти отримали відео з камер спостереження торгового центру «Дрим», де відбулися описані події. На кадрах видно, що співробітників ТЦК супроводжував чоловік у цивільному одязі. Він підходив до них і жестами давав якісь вказівки. Усі вони зайшли за Шульгатом у супермаркет майже одразу, а на виході військові цілеспрямовано підійшли до журналіста, щойно побачили його.

Журналісти «Слідство.Інфо» ідентифікували представників Соломʼянського ТЦК. Ті відмовилися давати коментарі. Джерела журналістів кажуть, що чоловік у цивільному одязі — це Олексій Володимирович Біленко. Він раніше працював у львівському управлінні СБУ, а зараз — у департаменті кібербезпеки, який очолює Ілля Вітюк — фігурант розслідування Шульгата.

Біленко не відповів на дзвінки журналістів, а після повідомлень у месенджерах заблокував їх. Журналісти планують подати заяву до поліції.