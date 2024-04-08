Офіс генпрокурора почав провадження через інцидент з повісткою журналісту «Слідство.Інфо»

Офіс генерального прокурора почав провадження через спробу вручити повістку журналісту «Слідство.Інфо», який провів розслідування про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка.

Про це 8 квітня повідомила пресслужба ОГП.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань ч. 1 ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями) та ч. 3 ст. 171 (перешкоджання професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування доручили Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Що передувало

Журналіст-розслідувач «Слідство.Інфо» Євгеній Шульгат оприлюднив розслідування про те, що дружина очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка в грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміумкласу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень, хоча ринкова її вартість становить понад 20 мільйонів.

«Слідство.Інфо» каже, що офіційного заробітку на цю квартиру Вітюку не вистачило б. Водночас його дружина Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. У СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

Після цього агенція журналістських розслідувань заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому журналістові Шульгату за вказівкою працівника СБУ. У такий спосіб спецслужбовці нібито хотіли «покарати» розслідувача.

Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин обговорив з начальником СБУ Василем Малюком ситуацію з повісткою журналісту після його роботи над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки спецслужби Іллю Вітюка.