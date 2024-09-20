НАЗК не підтвердило незаконне збагачення ексгенерала СБУ Вітюка. Раніше журналісти знайшли в нього квартиру за 21,5 мільйона гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило колишнього очільника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллі Вітюка і не знайшло ознак незаконного збагачення.

Про результати перевірки НАЗК розповіло у відповіді на запит проєкту «Слідство. Інфо».

НАЗК завершило моніторинг способу життя експосадовця СБУ 10 вересня цього року. За його результатами не виявили невідповідностей між рівнем життя Вітюка та майном і доходами, які він декларував.

У НАЗК сказали, що ціна майна, яким володіють Вітюк та його родина, не перевищує розміру прожиткового мінімуму в п’ятсот і більше разів. Саме це могло бути ознакою незаконного збагачення.

Що передувало

Журналіст проєкту «Слідство.Інфо» Євгеній Шульгат 4 квітня оприлюднив розслідування про те, що дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміум-класу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень, хоча її ринкова вартість перевищує 20 мільйонів.

«Слідство.Інфо» заявляло, що офіційного заробітку на цю квартиру Вітюку не вистачило б. Водночас його дружина Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. В СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

Після цього агенція журналістських розслідувань заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому журналісту Шульгату за вказівкою працівника СБУ. У такий спосіб спецслужбовці нібито хотіли «покарати» розслідувача.

9 квітня голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання посадових обовʼязків після розслідування журналістів «Слідства. Інфо».

1 травня президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.