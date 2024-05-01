Зеленський звільнив керівника департаменту СБУ Вітюка після інциденту з повісткою журналісту-розслідувачу

Президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Відповідний указ № 257/2024 опублікований на сайті Офісу президента.

Звільнення сталось після того, як журналіст «Слідства.Інфо» Євгеній Шульгат 4 квітня оприлюднив розслідування про те, що дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміум-класу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень, хоча її ринкова вартість перевищує 20 мільйонів.

«Слідство.Інфо» заявляло, що офіційного заробітку на цю квартиру Вітюку не вистачило б. Водночас його дружина Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. В СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

Після цього агенція журналістських розслідувань заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому журналісту Шульгату за вказівкою працівника СБУ. У такий спосіб спецслужбовці нібито хотіли «покарати» розслідувача.

У пресслужбі СБУ сказали, що перевіряють цю інформацію спільно з Міноборони та Генштабом ЗСУ. Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом інциденту. У командуванні Сухопутних військ заявили, що проводять службову перевірку, щоб встановити всі обставини події. Службову перевірку доручив провести й головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

9 квітня голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання посадових обовʼязків після розслідування журналістів «Слідства. Інфо».

19 квітня журналісти «Слідства. Інфо» опублікували ще одне розслідування, в якому стверджували, що 20 лютого 2014 року Вітюк знімав, як бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» розстрілювали протестувальників на Майдані в Києві під час Революції гідності.