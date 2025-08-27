Данія викликала топдипломата США через повідомлення про «секретну операцію впливу» на жителів Гренландії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен викликав американського дипломата в Копенгагені після повідомлень про те, що громадяни США проводять операції впливу на жителів Гренландії.

Про це інформує данський мовник DR.

За даними медіа, щонайменше троє американців, повʼязаних з Білим домом і самим президентом США Дональдом Трампом, проводять «секретні операції впливу» в Гренландії. Вони підозрюються в тому, що просували ідеї виходу Гренландії зі складу Данії та її приєднання до США.

Зокрема, громадяни США начебто складали списки гренландців, які позитивно і негативно ставляться до планів Трампа щодо захоплення острова.

Голова МЗС Данії назвав неприйнятною будь-яку спробу втручання у внутрішні справи його країни, тому він попросив викликати для бесіди топдипломата зі США.

Расмуссен засудив будь-які спроби підірвати відносини між Данією та Гренландією.

«Якщо хтось думає, що може вплинути на це, створюючи «пʼяту колону» або займаючись подібною діяльністю, то це суперечить тому, як держави мають співпрацювати. Для нас важливо дуже ясно висловитися проти Сполучених Штатів», — заявив данський міністр.

Що передувало

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він неодноразово повторював, що хоче заволодіти островом.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

На початку року опитування свідчили, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

У березні 2025 року в Гренландії пройшли парламентські вибори, перемогла правоцентристська партія Demokraatit — вона підтримує незалежність острова.

Пізніше премʼєр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен зреагував на останні заяви президента США Дональда Трампа і сказав, що Вашингтон не отримає контроль над островом.

У травні WSJ писало, що США наказали своїм розвідувальним агентствам активізувати збір інформації про Гренландію. Це рішення якраз повʼязане з бажанням адміністрації Трампа встановити контроль над островом.