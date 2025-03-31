Новий прем’єр Гренландії відповів Трампу, що той не отримає острів

Премʼєр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен зреагував на останні заяви президента США Дональда Трампа й сказав, що Вашингтон не отримає контроль над островом.

Про це він написав у Facebook.

Голова уряду наголосив, що Гренландія є незалежною і сама визначає своє майбутнє.

Дональд Трамп днями казав, що «США отримають Гренландію». Натомість Єнс Фредерік Нільсен відповів: «США цього не отримають. Ми не належимо іншим».

«Ми не повинні реагувати зі страхом. Ми маємо відповісти спокійно, гідно та єдно. І саме через ці цінності ми повинні ясно, виразно і спокійно показати американському президенту, що Гренландія наша. Ось так було вчора. Ось як воно сьогодні. І так буде надалі», — написав премʼєр.

Що передувало

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

У березні 2025 року в Гренландії пройшли парламентські вибори, перемогла правоцентристська партія Demokraatit — вона підтримує незалежність острова.