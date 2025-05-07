WSJ: США наказали розвідці посилити шпигунство за Гренландією

США наказали своїм розвідувальним агентствам активізувати збір інформації про Гренландію. Це рішення повʼязане з бажанням адміністрації Дональда Трампа встановити контроль над островом.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

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Кілька високопосадовців, підпорядкованих директорці національної розвідки США Тулсі Ґаббард, минулого тижня видали керівникам розвідувальних агентств «повідомлення про пріоритет збору інформації». Вони отримали вказівку дізнатися більше про рух за незалежність Гренландії та ставлення мешканців острова до видобутку ресурсів американськими компаніями.

У секретному повідомленні агентствам — серед яких Центральне розвідувальне управління, Агентство військової розвідки та Агентство національної безпеки — наказали використовувати супутники, засобі перехоплення звʼязку і шпигунів на місцях. Мета — знайти у Гренландії та Данії людей, які підтримують американські інтереси на острові.

Цей наказ став одним з перших реальних кроків адміністрації Трампа в реалізації його неодноразово озвученої ідеї про набуття контролю над Гренландією.

Повідомлення про пріоритет збору інформації — це інструмент, який визначає, на які теми та регіони розвідка має звернути особливу увагу. Відповідно, туди й направлять більше ресурсів. Залучення Гренландії до списку пріоритетів свідчить про серйозність намірів адміністрації Трампа отримати контроль над островом.

Речник Ради нацбезпеки Джеймс Г’юїт заявив, що Білий дім не коментує розвідувальні питання, але додав: «Президент чітко висловлював занепокоєння США щодо безпеки Гренландії та Арктики». Тим часом Тулсі Ґаббард розкритикувала публікацію WSJ:

«The Wall Street Journal має соромитися за сприяння «глибінній державі», яка намагається послабити президента через політизацію та витоки секретної інформації. Це порушення закону, що підриває безпеку нашої країни та демократію».

За словами колишніх американських розвідників, раніше Гренландія не була в центрі уваги розвідувальних служб. Ресурси розвідок спрямовувалися переважно на реальні загрози, а не на союзні країни. Однак тепер президент США Дональд Трамп відкрито заявляє про бажання купити або анексувати острів, що викликає супротив як серед самих гренландців, так і в Данії.

У березні 2025 року віцепрезидент США Джей Ді Венс, тодішній радник з нацбезпеки Майк Волтц і міністр енергетики США Кріс Райт відвідали Гренландію, що викликало обурення в Данії.

«Це абсолютно неприпустимий тиск на Гренландію, її політиків і населення, а також на Данію. Президент Трамп серйозний — він хоче Гренландію», — заявила тоді прем’єрка Данії Метте Фредеріксен.

Пізніше в телеефірі NBC Трампа запитали, чи виключає він можливість захопили Гренландію силою. Президент США ухилився від прямої відповіді: «Я цього не виключаю. Не кажу, що це зроблю, але нічого не відкидаю. Нам дуже потрібна Гренландія. Там живе небагато людей, і ми про них подбаємо, ми їх любитимемо, все таке. Але нам це потрібно для безпеки світу».

Що передувало

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він неодноразово повторював, що хоче заволодіти островом.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

У березні 2025 року в Гренландії пройшли парламентські вибори, перемогла правоцентристська партія Demokraatit — вона підтримує незалежність острова.

Наприкінці березня премʼєр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен зреагував на останні заяви президента США Дональда Трампа і сказав, що Вашингтон не отримає контроль над островом.