Зустріч Трампа з Путіним, прорив ДРГ на Донеччині й пожежна небезпека на ЗАЕС. Головне за тиждень

Цього тижня президент США Дональд Трамп зустрівся з Путіним на Алясці, російські ДРГ здійснили прорив на Донеччині, а Державне бюро розслідувань готове передати до суду справу проти очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.
«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.
Атака на зовнішній кризовий центр і пожежна небезпека на ЗАЕС
Під час атаки по Запоріжжю 10 серпня росіяни пошкодили Зовнішній кризовий центр ЗАЕС — ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань.
Зовнішній кризовий центр — це невід’ємна частина системи безпеки атомної станції. Фахівці саме цього центру безперервно моніторять радіаційну ситуацію в зоні спостереження на підконтрольній Україні території.
12 серпня в районі вантажного порту Запорізької АЕС зафіксували задимлення. В «Енергоатомі» розповіли, що біля ЗАЕС горів сухий очерет на місці зруйнованого росіянами Каховського водосховища. Цього разу пожежа була поблизу енергоблоків станції. Це безпосередньо загрожувало ядерній, радіаційній і пожежній безпеці станції — горіло дуже близько до критичної інфраструктури ЗАЕС.
Того ж дня МАГАТЕ зафіксувала труднощі із забезпеченням надійного водопостачання шести реакторів станції.
Прорив ДРГ на Покровському напрямку
Проєкт DeepState 11 серпня повідомляв, що війська РФ просунулися в напрямку Добропілля до Кучеревого Яру та Золотого Колодязя, а звідти проникли у Веселе. В ОСУВ «Дніпро» тоді пояснювали, що противник, маючи чисельну перевагу, просочується малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу.
За кілька днів, 15 серпня, аналітичний проєкт DeepState оновив карту, а 1 корпус НГУ «Азов» повідомив, що в результаті пошуково-ударних дій зачистили такі населені пункти, як Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе і Золотий Колодязь.
Трамп розгорнув Нацгвардію у Вашингтоні
Президент США Дональд Трамп 11 серпня заявив, що передає поліцію Вашингтону під федеральний контроль і розгортає 800 бійців Національної гвардії в місті. Трамп заявив, що Вашингтон більше не буде «притулком» для нелегальних іммігрантів. Також його адміністрація почала виселяти безхатьків із таборів у парках Вашингтону.
The Washington Post з посиланням на внутрішні документи Пентагону писала, що Білий дім хоче створити новий підрозділ для боротьби з протестами. План передбачає постійну готовність 600 гвардійців, які зможуть розгорнутися за годину. Їх розмістять двома групами по 300 людей на військових базах у штатах Алабама й Аризона, з повноваженнями щодо штатів на схід і захід від річки Міссісіпі.
Розслідування щодо Віталія Шабуніна завершили — справу передадуть до суду
Держбюро розслідувань 13 серпня оновило підозру активісту й очільнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну та оголосило про нову підозру його командиру Юрію Юшку.
14 серпня ДБР повідомило, що завершило розслідування справи щодо Шабуніна. За даними слідства, Шабунін, мобілізувавшись у 2022 році, упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби й під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не входять до складу Сил оборони.
Притому, за даними ДБР, він отримував щомісячне грошове забезпечення, попри фактичну відсутність у військовій частині. Збитки державі оцінюють у понад 224 тисячі гривень.
Трамп і Путін провели зустріч на Алясці
Президент США Дональд Трамп і Путін 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Зустріч тривала близько трьох годин, після неї президент США й очільник Кремля виступили з короткими тезами, але на запитання журналістів відповідати не стали. Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані із цим питання лідери не зробили.
Reuters із посиланням на джерела опублікувало вимоги Путіна. Серед них — вивід українських військ з Донбасу, заборона на вступ до НАТО, зняття санкцій з РФ. Натомість Росія нібито готова заморозити фронт, повернути окуповані частини Сумської та Харківської областей і погодитись на певні гарантії безпеки для України.