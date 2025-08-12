У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксують задимлення. Що відомо зараз

У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксують задимлення. Зараз точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюють.
Про це повідомили в Міненерго.
Там наголосили, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції.
«Будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту», — заявили в Міненерго.
- Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.
- За час окупації на ЗАЕС був інцидент з пожежею на градирні станції у серпня 2024 року. За даними України, це була провокація з боку росіян. РФ звинуватила українську сторону в атаці дронами. Голова ядерної служби ООН та генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі описав пожежу на градирні ЗАЕС як одну з численних «нерозсудливих атак», проте не назвав причетну до інциденту сторону. МАГАТЕ заявило, що градирню Запорізької АЕС слід знести.