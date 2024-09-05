МАГАТЕ: Градирню Запорізької АЕС слід знести після пожежі

Голова ядерної служби ООН та генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що градирня на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції сильно постраждала під час пожежі минулого місяця і, ймовірно, її доведеться знести.

Про це він заявив під час свого п’ятого візиту на ЗАЕС за час повномасштабного вторгнення Росії.

«До сьогоднішнього дня ми не могли дістатися до цієї точки, високо в вежі, тому зараз ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Ця велика споруда непридатна для використання в майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть», — говорить Гроссі на відео, опублікованому в X.

Гроссі описав пожежу на градирні ЗАЕС як одну з численних «нерозсудливих атак», проте він не назвав причетну до інциденту сторону.

Він також проінспектував насосну станцію для забезпечення водою, якої бракує після руйнування Каховської дамби на півдні України, та відвідав сховище ядерного палива.

Пожежа на градирнях ЗАЕС

У градирні Запорізької АЕС 11 серпня сталася пожежа. Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко з посиланням на свої джерела першим заявив, що росіяни, ймовірно, підпалили в градирні багато автомобільних шин. Президент Зеленський теж заявив про провокацію з боку росіян. Натомість Росія звинуватила Україну в атаці дронами.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії відвідали градирні Запорізької атомної електростанції. Проте тоді росіяни «з міркувань безпеки» не допустили команду до перевірки рівня розподілу водяного сопла і до басейну холодної води, який є основою градирні.