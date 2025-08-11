Атака на Запоріжжя 10 серпня пошкодила Зовнішній кризовий центр ЗАЕС — він моніторить радіацію

Під час атаки на Запоріжжя 10 серпня росіяни пошкодили Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС — ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань.



Про це повідомили в Міненерго.

Зовнішній кризовий центр — це невід’ємна частина системи безпеки атомної станції. Фахівці саме цього центру безперервно моніторять радіаційну обстановку в зоні спостереження на підконтрольній Україні території. І це у той час, коли окупаційне керівництво ЗАЕС блокує автоматичну передачу даних про ядерний та радіаційний стан через систему IRMIS МАГАТЕ.

«Напад на інфраструктуру, що веде моніторинг радіаційної обстановки, є ще одним доказом безвідповідальної політики агресора, який нехтує всіма нормами міжнародного права. Росіяни вкотре доводять, що їхні дії створюють реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту», — наголосила міністр енергетики України Світлана Гринчук.