Заморозка фронту, повернення територій Сумщини та Харківщини та скасування санкцій. Reuters опублікувало вимоги Путіна

На перемовинах з президентом США Дональдом Трампом очільник Кремля Володимир Путін висунув низку вимог щодо припинення війни в Україні. Серед них — вивід українських військ з Донбасу, заборона на вступ до НАТО, зняття санкцій з РФ. Натомість Росія нібито згодна повернути окуповані частини Сумської та Харківської області та погодитись на певні гарантії безпеки для України.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, які зазначили, що їхня обізнаність про пропозиції Путіна здебільшого базується на обговореннях між лідерами Європи, США та України.

Путін хоче, щоб Україна повністю вивела війська з Донецької та Луганської областей в обмін на заморозку лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях. Reuters зазначає: Україна контролює близько 6 600 км² Донбасу.

Росія нібито готова повернути окуповані території в Сумській та Харківській областях. Мова про «порівняно невеликі ділянки» на півночі Сумщини та в північно-східній частині Харківщини.

Серед умов також «формальне визнання» російського суверенітету над Кримом. Проте Reuters зауважує: не зрозуміло, чи це означає визнання урядом США, чи, наприклад, усіма західними державами та Україною.

Путін також хоче скасування бодай частини санкцій проти РФ. Джерела Reuters не уточнюють, чи стосується це санкцій США, чи європейських також.

Серед вимог також заборона Україні вступати до НАТО, проте Путін нібито готовий до певних гарантій безпеки для України. Джерела додали, що незрозуміло, що це означає на практиці.

Крім того, Росія вимагатиме офіційного статусу російської мови в деяких частинах України або по всій Україні та дозвіл на вільну діяльність Російської православної церкви.

Про подібні вимоги після зустрічі Трампа з Путіним писали і раніше. Агентство Reuters зазначало, що на спільній онлайн-зустрічі Трамп передав Зеленському пропозицію Путіна — заморозити більшу частину лінії фронту в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донеччини. Зеленський ідею відкинув, казали джерела.

Про таку ж пропозицію Путіна писало і агентство Bloomberg. А видання The New York Times стверджувало, що Путін також вимагав офіційного статусу для російської мови в Україні та безпеки для УПЦ МП.

За даними NYT, як гарантію безпеки Путін пропонував письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну. Джерело Axios додає, що Путін у розмові згадував Китай як одного з можливих гарантів безпеки для України.

Яка позиція України

Саме ці публікації медіа українські високопосадовці не коментували, проте за час повномасштабної війни подібні тези вже звучали і президент Володимир Зеленський неодноразово їх коментував.

Він відкидає ідею виведення українських військ з неокупованої частини Донеччини. Президент також наголошував, що Україна юридично не визнає Крим російською територією.

Вступ до Атлантичного альянсу є стратегічною метою України — це закріпленою в Конституції. В Україні також діє закон, що забороняє повʼязані з Росією релігійні організації.

Що відомо про перемовини стосовно війни в Україні

Путін і Трамп 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Зустріч тривала близько трьох годин, після неї президент США й очільник Кремля виступили з короткими тезами, але на запитання журналістів відповідати не стали. Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані з цим питання лідери не зробили, проте обидва відгукувались про перемовини позитивно. Також не лунало жодних домовленостей щодо тристороннього саміту за участі Зеленського.

Наступного дня, 16 серпня, стало відомо, що Трамп запросив Володимира Зеленського зустрітися 18 серпня у Вашингтоні. Axios пише, що в розмові з європейськими лідерами за результатами саміту на Алясці Трамп сказав, що хоче організувати тристоронню зустріч за участі очільника Кремля Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського вже в пʼятницю, 22 серпня.