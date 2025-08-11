Трамп розгортає Нацгвардію у столиці США. Чому

Президент США Дональд Трамп 11 серпня заявив, що передає поліцію Вашингтону під федеральний контроль і розгортає 800 бійців Національної гвардії у місті. Усе нібито через злочинність, яка «вийшла з-під контролю». І це попри статистику, яка показує, що у 2024 році рівень насильницької злочинності досяг 30-річного мінімуму.



Про це Трамп заявив на брифінгу. Його слова передають Reuters, Associated Press, The New York Times.

Трамп заявив, що він «розгортає Національну гвардію для допомоги у відновленні правопорядку та громадської безпеки у Вашингтоні, округ Колумбія, і їм буде дозволено належним чином виконувати свою роботу». Зараз йдеться про 800 військовослужбовців, але «за потреби» він готовий розгорнути ще більшу кількість.

Президент США порівняв рівень злочинності в американській столиці з рівнем злочинності в інших великих містах, заявивши, що Вашингтон має погані показники безпеки порівняно зі столицями Іраку, Бразилії та Колумбії, серед інших. При цьому він назвав Вашингтон «пеклом кровожерливих злочинців та неконтрольованого насильства».

Мер Вашингтону від Демократичної партії Мюріел Боузер спростувала заяви Трампа, заявивши, що в місті «не спостерігається сплеску злочинності», і наголосила, що минулого року рівень насильницької злочинності досяг найнижчого рівня за понад три десятиліття.

За даними поліцейського управління міста, насильницькі злочини скоротилися на 26% за перші сім місяців 2025 року після падіння на 35% у 2024 році, а загальний рівень злочинності знизився на 7%.

Крім того, Трамп заявив, що Вашингтон більше не буде «притулком» для нелегальних іммігрантів. Також його адміністрація почала виселяти безхатьків із таборів у парках Вашингтону.

«Безхатьки повинні НЕГАЙНО виїхати. Ми надамо вам місця для проживання, але ДАЛЕКО від столиці. Злочинці, вам не потрібно виїжджати. Ми посадимо вас до в’язниці, де вам і місце», — писав раніше цього дня Трамп у Truth Social.

За даними організації Community Partnership, яка працює над зменшенням безпритульності у Вашингтоні, щоночі в місті з населенням близько 700 000 людей, 3 782 людини стикаються з проблемою безпритульності. Більшість із них перебуває у тимчасових притулках або тимчасовому житлі, а не на вулиці.