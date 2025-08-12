WP: Адміністрація Трампа хоче створити новий підрозділ, щоб боротися з протестами

Адміністрація президента США Дональда Трампа оцінює плани стосовно створення Сил швидкого реагування на внутрішні громадянські заворушення, які складатимуться із сотень військовослужбовців Національної гвардії. Їм хочуть доручити швидко розгортатися в американських містах, що стикаються з протестами чи іншими заворушеннями. Про це пише The Washington Post із посиланням на внутрішні документи Пентагону. План передбачає постійну готовність 600 гвардійців, які зможуть розгорнутися за годину. Їх розмістять двома групами по 300 людей на військових базах у штатах Алабама й Аризона, з повноваженнями щодо штатів на схід і захід від річки Міссісіпі. Ця нова пропозиція демонструє готовність Трампа ще ширше застосовувати збройні сили всередині США. Раніше він послав понад 5 тисяч бійців Нацгвардії та морської піхоти для придушення антиміграційних протестів, розгорнув 800 гвардійців у столиці Вашингтоні та відправив ще тисячі на кордон із Мексикою.

2027 фінансовий рік — найраніше, коли ця програма може бути створена та профінансована через традиційний бюджетний процес Пентагону. Залишається неясним, чи може ініціатива розпочатися раніше через альтернативне джерело фінансування. Також незрозуміло, чи пропозицію вже передали міністру оборони Піту Гегсету. Хоча більшість командувань Національної гвардії мають групи швидкого реагування для використання в межах своїх штатів, пропозиція, яку розглядає Білий дім, передбачатиме переміщення військ з одного штату до іншого. Нацгвардія випробувала цю схему напередодні виборів 2020 року, привівши 600 військовослужбовців у стан бойової готовності в Аризоні та Алабамі, оскільки країна готувалася до можливого політичного насильства. Випробування відбулося після місяців заворушень у містах по всій країні, які викликало вбивство поліцією Джорджа Флойда, що спонукало розгорнути Національну гвардію в багатьох місцях. Трамп тоді прагнув залучити армію, тоді як міністр оборони Марк Еспер та інші посадовці Пентагону закликали його покладатися натомість на Нацгвардію, яка навчена боротися з громадянськими заворушеннями. У документах пропонується проводити ротацію військовослужбовців з підрозділів Національної гвардії армії та Військово-повітряних сил із 15 штатів. В одній з доповідних записок, датованій 22 липня, рекомендується, щоб військова поліція та сили безпеки ВПС пройшли додаткову підготовку для цієї місії. Зазначено, що для Гегсета її підготував заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі.