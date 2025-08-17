Fox News показав, що саме Меланія Трамп писала в особистому листі Путіну

Fox News розкрив зміст листа Меланії Трамп до очільника Кремля Володимира Путіна, якого передав йому президент США на зустрічі на Алясці. Медіа отримало його копію.

Перша леді США починає лист зі звернення до Путіна і каже про те, що у кожної дитини, незалежно від місця народження чи соціального статусу, однакові мрії — про любов, можливості й захист від небезпеки.

«Як батьки, ми зобов’язані плекати надію наступного покоління. Як лідери, ми несемо відповідальність за підтримку наших дітей не лише у вузькому колі, а значно ширше. Безперечно, ми маємо прагнути змалювати світ, сповнений гідності для всіх, аби кожна душа могла прокидатися у мирі, а майбутнє було надійно захищене», — пише вона.

Перша леді пише, що нащадки кожного покоління починають своє життя з чистоти — «невинності, яка стоїть понад географією, урядом чи ідеологією». Меланія впевнена, що Путін погоджується з цією «простою, але глибокою думкою».

А далі перше леді зазначає, що у сьогоднішньому світі деякі діти змушені носити у собі «тихий сміх, не затьмарений темрявою навколо них — мовчазний опір силам, що можуть відібрати у них майбутнє». Вона каже у листі, що Путін одноосібно може повернути їм мелодійний сміх.

«Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите значно більше, ніж просто послужите Росії — ви послужите всьому людству. Така смілива ідея долає всі людські поділи, і саме ви, пане Путін, здатні втілити це бачення одним підписом уже сьогодні. Настав час», — так закінчується лист першої леді США до очільника Кремля.

За даними Fox News, очільник Кремля прочитав його відразу в присутності американської та російської делегацій — медіа не пише, якою була його реакція на прочитане.

Україн має інформацію про щонайменше 19 546 українських дітей, депортованих до Росії.

Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової.

«Мирний план» Путіна

Раніше агентство Reuters писало, що на спільній онлайн-зустрічі Трамп передав Зеленському пропозицію Путіна — заморозити більшу частину лінії фронту в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донеччини. Зеленський ідею відкинув, казали джерела.

Про таку ж пропозицію Путіна писало і агентство Bloomberg. А видання The New York Times стверджувало, що Путін також вимагав офіційного статусу для російської мови в Україні та безпеки для УПЦ МП.

За даними NYT, як гарантію безпеки Путін пропонував письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну. Джерело Axios додає, що Путін у розмові згадував Китай як одного з можливих гарантів безпеки для України.