Reuters: Меланія Трамп написала Путіну особистого листа, де згадала про викрадених українських дітей

Агентство зазначає, що Трамп особисто передав Путіну лист від своєї дружини під час їхніх перемовин у ніч проти 16 серпня. Його зміст не розголошують.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в Білому домі.

Що відомо про депортацію українських дітей до РФ

Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової.

На брифінгу 20 березня Зеленський заявив, що Україна працюватиме над поверненням усіх українських депортованих дітей. На той момент президент не мав їхньої точної кількості — у різний час надходила різна інформація. Раніше в Україні говорили про щонайменше 19 546 українських дітей, депортованих до Росії.

У червні Зеленський заявив, що Росія пропонувала обмінювати українських дітей на російських військовополонених. Україна 2 червня, під час другої зустрічі з РФ у Стамбулі, передала російській делегації список з іменами 339 викрадених українських дітей.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак після третьої зустрічі у Стамбулі в липні наголосив, що РФ надала інформацію про менш ніж 20% викрадених дітей зі списку. Росія не надала інформації та жодної реакції на понад 200 імен. Зокрема, йдеться про вихованців Херсонського будинку дитини, яких росіяни викрали у 2022 році.