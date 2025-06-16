Зеленський: РФ пропонувала обмінювати українських дітей на російських військових

Росія пропонувала обмінювати українських дітей на російських військовополонених.



Про це на брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ми не міняємо їх [дітей] ні на що, це абсолютно несправедливо. Якщо чесно, це божевілля, яке росіяни, до речі, пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам — дітей. Просто це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їхньому дусі», — сказав президент України.

Він додав, що дітей потрібно повертати і для цього потрібне «мистецтво дипломатії» і відносини на двосторонньому рівні тієї чи іншої людини з росіянами — або лідера, або тієї чи іншої держави.

Саме тому, за словами Зеленського Україна залучає так багато країн, так багато потрібно ініціативних людей, «які потрошку — хто скільки зможе — повернуть тисячі вкрадених Росією дітей додому, до рідних, до близьких».

Президент також подякував Австрії та її представникам за залученість до відповідних ініціатив. Сьогодні Україна та Австрія підписали спільне комюніке стосовно безпеки та повернення незаконно вивезених українських дітей до РФ.

Що відомо про депортацію українських дітей до РФ

Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової.

На брифінгу 20 березня Зеленський заявив, що Україна працюватиме над поверненням усіх українських депортованих дітей. На той момент президент не мав їхньої точної кількості — у різний час надходила різна інформація. Раніше в Україні говорили про щонайменше 19 546 українських дітей депортованих до Росії.

У Стамбулі 2 червня цього року пройшов черговий раунд перемовин між Україною та Росією. Тоді Київ передав Москві список викрадених українських дітей.

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