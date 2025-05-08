Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких депортувала Росія

Європейський парламент 8 травня проголосував за резолюцію, в якій закликає повернути українських дітей, яких Росія незаконно вивезла або депортувала.
Про це повідомив український омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець.
Резолюцію підтримали п’ять провідних політичних груп Європарламенту: EPP, S\&D, Renew Europe, Verts/ALE та ECR.
У документі йдеться, що:
- Європарламент засуджує злочини Росії проти українських дітей — убивства, насильницьке вивезення, депортації, незаконне усиновлення, сексуальне насильство, примусову русифікацію та залучення дітей до війни. Також окремо згадано про роль Білорусі.
- Євродепутати вимагають зупинити ці злочини, відкрити доступ міжнародним організаціям до всіх вивезених дітей і повернути їх в Україну — без жодних умов.
- Депутати пропонують розширити санкції проти тих, хто причетний до цих дій,— як проти окремих людей, так і проти установ.
- Особливо засуджують примусову видачу російських паспортів і державні програми усиновлення, які використовують для знищення української ідентичності дітей.
- Європарламент закликає до тіснішої співпраці з Україною та міжнародними структурами, щоб встановити долю всіх зниклих і депортованих дітей.
- Також депутати наголошують, що розслідувати ці злочини мають на міжнародному рівні, зокрема через створення Спеціального трибуналу.
Лубінець зазначає: Європарламент прямо каже, що не може бути жодної мирної угоди без повернення всіх дітей і покарання Росії.
- Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової.
- Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до Росії, повернути вдалось менше ніж 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- На брифінгу 20 березня Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме над поверненням усіх українських депортованих дітей. На той момент президент не мав їхньої точної кількості — у різний час надходила різна інформація. Найважча ситуація може бути із сиротами.