Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких депортувала Росія

Європейський парламент 8 травня проголосував за резолюцію, в якій закликає повернути українських дітей, яких Росія незаконно вивезла або депортувала.

Про це повідомив український омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець.

Резолюцію підтримали п’ять провідних політичних груп Європарламенту: EPP, S\&D, Renew Europe, Verts/ALE та ECR.

У документі йдеться, що:

Європарламент засуджує злочини Росії проти українських дітей — убивства, насильницьке вивезення, депортації, незаконне усиновлення, сексуальне насильство, примусову русифікацію та залучення дітей до війни. Також окремо згадано про роль Білорусі.

Євродепутати вимагають зупинити ці злочини, відкрити доступ міжнародним організаціям до всіх вивезених дітей і повернути їх в Україну — без жодних умов.

Депутати пропонують розширити санкції проти тих, хто причетний до цих дій,— як проти окремих людей, так і проти установ.

Особливо засуджують примусову видачу російських паспортів і державні програми усиновлення, які використовують для знищення української ідентичності дітей.

Європарламент закликає до тіснішої співпраці з Україною та міжнародними структурами, щоб встановити долю всіх зниклих і депортованих дітей.

Також депутати наголошують, що розслідувати ці злочини мають на міжнародному рівні, зокрема через створення Спеціального трибуналу.

Лубінець зазначає: Європарламент прямо каже, що не може бути жодної мирної угоди без повернення всіх дітей і покарання Росії.