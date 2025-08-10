Лідери Європи закликали Трампа захищати інтереси безпеки України

Європейські лідери привітали зусилля президента США Дональда Трампа, але наголосили, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи. Зокрема, мова про «надійні і дієві» гарантії, які дозволять Києву ефективно обороняти свій суверенітет і територіальну цілісність. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України.

Про це йдеться в спільній заяві президента Франції Емманюеля Макрона, премʼєр-міністра Італії Джорджи Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Фінляндії Александера Стубба.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

«Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів», — йдеться в заяві.

Лідери також зауважили, що змістовні переговори можуть відбутися «лише за умов припинення вогню або суттєвого зниження інтенсивності бойових дій». За їхніми словами, лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України й тиск на РФ, може бути успішним.

Лідери наголосили, що вони готові підтримувати цю роботу дипломатично, а також, продовжуючи «суттєву військову та фінансову підтримку України», зокрема через роботу Коаліції охочих. У заяві також йдеться, що Європа підтримуватиме і вводитиме нові санкції проти Росії.

Що передувало

The Wall Street Journal писала, що 6 серпня Путін представив адміністрації Трампа пропозицію про припинення вогню в Україні в обмін на значні територіальні поступки. На першому етапі Україна мала б вивести війська з Донецької області, а лінію фронту мають заморозити. На другому — Путін і Трамп домовляються про остаточний мирний план, який згодом обговорять із президентом України Володимиром Зеленським.

Європейські посадовці намагалися зʼясувати, що пропозиція Путіна передбачає щодо окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Однозначної відповіді вони не отримали, однак співрозмовник WSJ каже, що Путін закликав призупинити війну на поточних лініях в обох регіонах.

Європейські партнери та Україна 9 серпня відповіли зустрічною пропозицією на план Путіна. У ній йдеться про те, що до будь-яких інших кроків, сторони мають досягти припинення вогню.

А обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія повинна вивести війська з інших. Територіальні поступки України мають бути захищені гарантіями безпеки, включно з потенційним членством у НАТО.

«Дарувати свою землю українці не будуть» — так президент Зеленський зреагував на анонс зустрічі Трампа і Путіна. Він наголосив, що в українські Конституції є чітко відповідь про території.

«Він [Путін] хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі – хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цієї другої спроби поділу України ми Росії не дамо. Знаючи Росію — де друга, там і третя», — наголосив Зеленський.