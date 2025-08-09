WSJ: Україна з європейськими партнерами представили США свій план для переговорів з Путіним

Європейські партнери та Україна 9 серпня відповіли зустрічною пропозицією на план Путіна щодо припинення вогню. За їхніми словами, вона має слугувати основою для того, щоб майбутні переговори між президентом США Дональдом Трампом і Путіним могли просунутися вперед.

Про це пише WSJ із посиланням на двох європейських чиновників, знайомих з переговорами.

Європейські країни відхилили російську пропозицію віддати підконтрольні Україні території Донецької області в обмін на припинення вогню. Цю вимогу висунули на зустрічі з високопосадовцями США 9 серпня в Лондоні.

Уряди України, Великої Британії, Німеччини та Франції поспішили відреагувати на мирну пропозицію, що зʼявилась у результаті зустрічі Путіна і спеціального представника Трампа Стіва Віткоффа у Кремлі. Після цих переговорів Трамп пропустив встановлений ним на 8 серпня термін для запровадження жорстких вторинних санкцій проти Росії та погодився на саміт з Путіним на Алясці 15 серпня.

Мета Європи — провести разом з Україною спільну червону лінію, яку, за словами європейських чиновників, необхідно застосовувати до будь-яких потенційних переговорів з Росією.

Європейська пропозиція містить вимоги про те, щоб спочатку, до будь-яких інших кроків, сторони досягнули припинення вогню. У ній також йдеться, що обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія повинна вивести війська з інших.

«Не можна розпочати процес, поступаючись територією посеред бойових дій», — сказало одне з європейських джерел.

План також передбачає, що будь-які територіальні поступки України мають бути захищені непохитними гарантіями безпеки, включно з потенційним членством України в НАТО.

«Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку. Європейці теж обовʼязково будуть частиною рішення, оскільки на кону стоїть їхня власна безпека», — написав президент Франції Емманюель Макрон 9 серпня в соціальних мережах.

Європейський план розробили та представили американцям головні помічники європейських лідерів, відомі як «шерпи». Віцепрезидент США Джей Ді Венс був присутній на зустрічі, тоді як, державний секретар Марко Рубіо, спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлогг та Віткофф долучились через відеозвʼязок.

За словами кількох чиновників, поінформованих про пропозицію Москви, Путін заявив, що погодиться на припинення вогню в обмін на передачу Росії підконтрольної Україні території Донецької області. Після цього лінію фронту заморозять.

Кілька європейських чиновників, проінформованих про зустріч Віткоффа з Путіним, зазначили, що Путін не повторив своїх початкових позицій: Україну потрібно демілітаризувати, уряд замінити, а Херсонська та Запорізька області мають повністю перейти під контроль Росії.

На зустрічі з Венсом європейські чиновники повторили, що майбутнє України не може обговорюватися без України. Незалежно від того, що станеться у Вашингтоні, Європа й надалі постачатиме Україні зброю та кошти, заявив один з європейських високопосадовців. Деякі європейські чиновники заявили, що якщо Україна передасть всю Донецьку область, Росії доведеться вивести війська з окупованих частин Запоріжжя та Херсона на півдні.