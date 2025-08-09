У Лондоні 9 серпня зустрінуться представники України, США та ЄС. Приїде американський віцепрезидент

У Лондоні 9 серпня відбудеться зустріч радників з національної безпеки України, США та ЄС.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

Зустріч прийматимуть міністр закордоних справ Великої Британії Девід Леммі та віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Раніше Axious із посиланням на три джерела писала, що Україна і кілька союзників по НАТО у приватних розмовах висловили занепокоєння, що Трамп може погодитися на пропозиції Путіна щодо завершення війни, не врахувавши їхніх позицій.

Ідея особистої зустрічі у Великій Британії зʼявилася під час телефонної конференції між американськими, українськими та європейськими посадовцями в пʼятницю, 8 серпня. Логістика запропонованої зустрічі ще обговорюється, зокрема хто саме візьме в ній участь.