Axios: Представники США, України та ЄС планують зустрітися в Британії перед самітом Трампа і Путіна

Високопоставлені посадовці зі США, України й кількох європейських країн планують зустрітися цими вихідними у Великій Британії, щоб виробити спільні позиції перед запланованою зустріччю президента США Дональда Трампа і лідера Росії Володимира Путіна.

Про це повідомили Axios три джерела.

Україна й кілька союзників по НАТО у приватних розмовах висловили занепокоєння, що Трамп може погодитися на пропозиції Путіна щодо завершення війни, не врахувавши їхніх позицій.

Ідея особистої зустрічі у Великій Британії з’явилася під час телефонної конференції в п’ятницю, 8 серпня, між американськими, українськими та європейськими посадовцями. Логістика запропонованої зустрічі ще обговорюється, зокрема, хто саме візьме в ній участь.