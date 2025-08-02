Уряд спростив відновлення пошкодженого росіянами житла після атаки на Київ

Після чергової атаки армії РФ на Київ уряд ухвалив рішення, яке дозволить швидше відновлювати пошкоджене житло українців.
Про це повідомляє премʼєр-міністр Юлія Свириденко.
Основні етапи процедури тепер можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи. Всі дії фіксуватимуть в електронній системі, за терміни і якість відповідатимуть органи місцевої влади.
Ремонт фінансуватимуть з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Рішення має пришвидшити виплати за програмою «єВідновлення».
Кабінет міністрів також надав громадам право адресно допомагати родинам, чиї помешкання пошкоджені: наприклад, виплачувати компенсації за проживання до завершення ремонту чи отримання нового житла.
- Прийом заявок на програму «єВідновлення» стартував 1 серпня 2023 року в «Дії». У жовтні 2023 року право на компенсацію за послугою «єВідновлення» отримали українці, які відновили житло власним коштом. Також послуга «єВідновлення» доступна для людей з житлом у спільній власності.
- З грудня 2023 року українці з житловими сертифікатами на компенсацію за знищене майно можуть подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру.
- Крім того, житловий сертифікат «єВідновлення» можна використовувати, щоб частково чи повністю покрити перший внесок пільгової іпотеки за програмою «єОселя».
- А 7 липня влада затвердила постанову, яка в межах програми «єВідновлення» дозволяє комісіям дистанційно обстежувати зруйноване житло на територіях активних бойових дій.