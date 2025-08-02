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Уряд спростив відновлення пошкодженого росіянами житла після атаки на Київ

Автор:
Анастасія Могилевець
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Після чергової атаки армії РФ на Київ уряд ухвалив рішення, яке дозволить швидше відновлювати пошкоджене житло українців.

Про це повідомляє премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Основні етапи процедури тепер можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи. Всі дії фіксуватимуть в електронній системі, за терміни і якість відповідатимуть органи місцевої влади.

Ремонт фінансуватимуть з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Рішення має пришвидшити виплати за програмою «єВідновлення».

Кабінет міністрів також надав громадам право адресно допомагати родинам, чиї помешкання пошкоджені: наприклад, виплачувати компенсації за проживання до завершення ремонту чи отримання нового житла.

  • Прийом заявок на програму «єВідновлення» стартував 1 серпня 2023 року в «Дії». У жовтні 2023 року право на компенсацію за послугою «єВідновлення» отримали українці, які відновили житло власним коштом. Також послуга «єВідновлення» доступна для людей з житлом у спільній власності.
  • З грудня 2023 року українці з житловими сертифікатами на компенсацію за знищене майно можуть подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру.
  • Крім того, житловий сертифікат «єВідновлення» можна використовувати, щоб частково чи повністю покрити перший внесок пільгової іпотеки за програмою «єОселя».
  • А 7 липня влада затвердила постанову, яка в межах програми «єВідновлення» дозволяє комісіям дистанційно обстежувати зруйноване житло на територіях активних бойових дій.